Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 27,86 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 27,86 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,94 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 147.332 Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,41 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 45,19 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,65 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

