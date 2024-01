Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 27,00 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 27,00 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,46 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,35 EUR. Bisher wurden heute 888.449 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,09 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,36 EUR aus.

Am 03.11.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

