Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 27,25 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 27,25 EUR zu. Bei 27,46 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 27,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 128.225 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 29,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 6,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 78,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

