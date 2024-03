Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Freitagmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 26,70 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 26,70 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 26,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 687.439 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 29,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Mit einem Zuwachs von 9,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 42,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 14.03.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

