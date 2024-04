Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 25,54 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 25,54 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,73 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 497.389 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 57,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,68 EUR.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,91 EUR je Aktie.

