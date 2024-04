Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Montagnachmittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 25,52 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 25,52 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 25,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 824.604 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 14,81 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,68 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

