Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 25,52 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 25,52 EUR zu. Bei 25,56 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.870 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,81 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie eingenommen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

