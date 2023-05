Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,37 EUR

-1,05% Charts

News

Analysen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 17,38 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 17,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 763.934 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 108,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,12 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,58 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 02.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie höher: Staat soll laut Vonovia-Chef gegen hohe Baukosten vorgehen - Union Investment macht Vonovia Vorwürfe

So schätzen die Analysten die Vonovia-Aktie im April 2023 ein

Vonovia-Aktie fester: Vonovia verkauft Immobilien für 560 Millionen Euro - Milliardenverlust

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE