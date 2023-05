Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,55 EUR

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 17,32 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,19 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.613.012 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 31.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,24 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 109,30 Prozent. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Mit Abgaben von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,58 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE