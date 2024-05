Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 28,92 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,99 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,67 EUR. Bisher wurden heute 729.269 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,24 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 78,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach -2,47 EUR im Vorjahresvergleich.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

