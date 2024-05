Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 28,34 EUR.

Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 28,34 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,32 EUR ab. Mit einem Wert von 28,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.183 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 6,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 42,70 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,06 EUR im Jahr 2026 aus.

