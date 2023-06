Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,73 EUR

Um 11:47 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 17,78 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 17,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 856.048 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,16 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 86,55 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,11 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE