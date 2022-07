Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Mittag

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 22.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 4,7 Prozent auf 31,38 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,48 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,96 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.076.031 Stück gehandelt.

Am 24.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR an. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 42,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 26,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2018 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,05 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Grand City, Aroundtown & Co: Immobilienwerte nach Analystenstudie im Minus

Vonovia-Aktie in Rot: Heizungstemperatur soll nachts abgesenkt werden

Vonovia-Aktie im Plus: Stifel startet Vonovia mit "Hold"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE