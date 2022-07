Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schießt am Freitagnachmittag hoch

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 22.07.2022 16:22:00 Uhr 6,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,34 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 2.452.402 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2021 bei 54,51 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 41,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2018 eine Dividende von 1,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 54,05 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Grand City, Aroundtown & Co: Immobilienwerte nach Analystenstudie im Minus

Vonovia-Aktie in Rot: Heizungstemperatur soll nachts abgesenkt werden

Vonovia-Aktie im Plus: Stifel startet Vonovia mit "Hold"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE