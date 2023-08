Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 19,74 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 19,74 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 19,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.196.585 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 29,29 EUR erreichte der Titel am 23.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,62 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,89 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

