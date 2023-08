Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 19,51 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 19,51 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 19,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,44 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 86.660 Aktien.

Am 23.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,29 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 21,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Am 01.11.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

