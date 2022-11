Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag schwächer

Um 09:22 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,35 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 23,33 EUR. Bei 23,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 129.606 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 18,59 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2018 mit 1,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 40,83 EUR angegeben.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE