Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) macht am Mittwochnachmittag Boden gut

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 24,98 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 24,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,24 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 775.466 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,97 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 38,87 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,39 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

