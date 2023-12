Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 28,33 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,41 EUR. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 923.472 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,09 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 46,10 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,65 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX

Gewinne in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag freundlich