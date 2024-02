Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 26,46 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 26,46 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 26,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 812.605 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 10,73 Prozent zulegen. Am 29.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,29 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,908 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

