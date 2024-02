Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Vormittag vor

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 26,55 EUR. Bei 26,60 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 26,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.828 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 10,36 Prozent zulegen. Am 29.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 73,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,908 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,82 EUR angegeben.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Deutsche Wohnen-Aktie dennoch fester: Streit um Millionen-Bußgeld gegen Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen geht weiter

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start des Dienstagshandels