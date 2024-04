Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag im Plus

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 25,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.484 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,09 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 14.03.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie eingenommen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start stärker

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind