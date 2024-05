Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 28,71 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 28,71 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,53 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 517.167 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,21 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 5,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 43,43 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,86 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,47 EUR je Aktie vermeldet.

Am 02.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 01.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,06 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 10 Jahren abgeworfen

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter