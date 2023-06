Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,40 EUR

-1,75% Charts

News

Analysen

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 17,63 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 17,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,45 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 824.671 Aktien.

Bei 33,16 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 88,09 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 15,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11 EUR an.

Am 04.05.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aktien von Vonovia, Aroundtown und Co. verlustreich: Immobilienwerte leiden vor Powell-Rede unter Zinssorgen

Deutsche Wohnen-Aktie fester: Anteilseigner von Deutsche Wohnen gegen Sonderprüfung eines Milliardenkredits an Vonovia

Vonovia-Aktie: Experten empfehlen Vonovia im Mai mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE