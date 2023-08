Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 20,18 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 20,18 EUR zu. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,33 EUR aus. Bei 19,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.033.409 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 29,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,33 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,89 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Akte, TAG-Aktie & Co unter Druck: Pessimistischer Medienbericht über Immobilienbranche drückt Stimmung

EURO STOXX 50: JPMorgan geht im September von bis zu drei Wechseln aus

Vonovia-Aktie leicht im Minus: RBC bewertet Vonovia weiterhin mit 'Outperform'