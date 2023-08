Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 19,88 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 19,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 19,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.976 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2022). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 31,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

