Aktienkurs aktuell

Vonovia SE Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE am Nachmittag zu

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 26,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
26,29 EUR 0,26 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 26,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 26,52 EUR. Mit einem Wert von 26,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.002.118 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 29,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 8,56 Prozent Luft nach unten.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,82 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 11.11.2026 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

