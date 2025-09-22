Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE-Aktie bei 26,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.280 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 30,20 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,03 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 8,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE-Aktie bei 34,82 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber -0,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Vonovia SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,93 EUR je Aktie.

