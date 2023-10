Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) fällt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 20,26 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 20,26 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 20,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,55 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 20.653 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 28,73 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 29,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,58 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,42 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 EUR vermeldet.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

