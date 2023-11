Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 24,92 EUR bewegte sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 24,92 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,03 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 24,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 28.855 Stück.

Am 17.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,72 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,39 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

