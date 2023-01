Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,69 EUR nach. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,04 EUR. Zuletzt wechselten 1.096.912 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 48,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (18,59 EUR). Mit einem Kursverlust von 43,61 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,12 EUR an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 17.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE