Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Vormittag

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:22 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,20 EUR. Bei 27,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 82.235 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 44,86 Prozent wieder erreichen. Bei 18,59 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,17 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,73 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 34,12 EUR.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Am 17.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie und Grand City-Aktie tiefrot: EZB-Aussagen und Analystenabstufungen belasten Immobilienwerte

Vonovia-Aktie, PATRIZIA-Aktie & Co. gefragt: Immobilienbranche profitiert von Metzler-Analyse

Vonovia-, Zalando-Aktien & Co. gefragt: Immobilien- und Internetwerte zum Jahresstart beliebt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE