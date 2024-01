Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochvormittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 27,01 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 27,01 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.396 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,09 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Abschläge von 43,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,36 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,22 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert im Plus