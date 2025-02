Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 29,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 29,07 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 159.468 Stück.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,06 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,72 Mrd. EUR gegenüber 1,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,94 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

