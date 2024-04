Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Minus

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 25,57 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 25,57 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,74 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.726 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,30 EUR) erklomm das Papier am 31.01.2024. Mit einem Zuwachs von 14,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 16,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 36,49 Prozent Luft nach unten.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,07 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

