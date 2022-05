Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Abschlägen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 24.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 33,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 33,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,22 EUR. Bisher wurden heute 639.069 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,30 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,76 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 5,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,38 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 05.05.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 761,41 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 581,95 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE