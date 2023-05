Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,26 EUR

Um 09:07 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 18,21 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 18,12 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 246.125 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 36,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 99,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 16,12 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,58 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.08.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

