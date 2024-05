Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 27,93 EUR abwärts.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 27,93 EUR abwärts. Bei 27,90 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 389.161 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 7,55 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 16,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,85 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 30.04.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie verdient.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 02.08.2024 gerechnet. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,06 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

