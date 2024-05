Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 27,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 27,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 828.169 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 9,06 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 16,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,86 EUR.

Am 30.04.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,47 EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 02.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2026 2,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

