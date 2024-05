Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 28,05 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 28,05 EUR nach. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,98 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.959 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 30,21 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 16,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 30,86 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) noch ein Gewinn pro Aktie von -2,47 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

