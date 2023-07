Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 21,23 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 21,23 EUR zu. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,44 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 21,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.356.304 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 35,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,07 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je Aktie aus.

