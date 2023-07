Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 21,09 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 21,09 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,16 EUR aus. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 21,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 89.524 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,16 EUR markierte der Titel am 04.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 57,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 38,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.08.2024.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia- und LEG-Aktien stark: Immobilientitel erholen sich weiter

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingebracht

Vonovia-Aktie stärker: Deutsche Bank Research hebt Rating für Vonovia an