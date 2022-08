Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 28,77 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf 28,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 748.681 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 25.08.2021 markierte das Papier bei 52,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 45,67 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,02 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 08.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,40 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

