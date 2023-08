Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagnachmittag im Plus

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,50 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 20,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,85 EUR. Mit einem Wert von 20,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.175.803 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,46 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 25,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,89 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,47 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

