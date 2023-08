Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:05 Uhr 2,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 20,73 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.412 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 26,27 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,89 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei -2,34 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Investment eingefahren

Vonovia-Akte, TAG-Aktie & Co unter Druck: Pessimistischer Medienbericht über Immobilienbranche drückt Stimmung

EURO STOXX 50: JPMorgan geht im September von bis zu drei Wechseln aus