Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 30,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,6 Prozent auf 30,89 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,94 EUR zu. Bei 30,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 65.198 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,84 Prozent. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 55,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,32 EUR.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,95 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,75 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

