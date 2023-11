Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) steigt am Mittag

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 25,00 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 25,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,93 EUR. Bisher wurden heute 252.021 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 28,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 14,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,39 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

