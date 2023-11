Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,96 EUR an der Tafel.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,96 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 25,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 597.328 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Abschläge von 38,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,39 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

