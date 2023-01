Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 26,47 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 26,21 EUR. Bei 26,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.014.643 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2022 bei 48,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 45,90 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2018 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,73 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,44 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 07.03.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE