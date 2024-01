Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 26,99 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 26,99 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 476.262 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 29,09 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 7,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,36 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,33 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

